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Сегодня , 10 января
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Генеральный директор
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MediaPrice
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Сегодня , 10 января
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Директор по закупкам наружной рекламы
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OMD OM Buying (OMD OM Group)
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Сегодня , 10 января
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Директор по маркетингу
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Campina
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Завтра , 11 января
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Президент
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Magram MR
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Завтра , 11 января
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Генеральный директор
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24 TTL
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10
января
В зимнем выпуске представлены интервью с ведущими маркетологами и рекламистами, а также ключевые метрики рынка и подробный отчет о динамике настроений рекламодателей, определяющие расклад сил в digital-сервисе. В 27 номере:
1. Интервью с Виталиусом Паулюсом, вице-президентом по маркетингу Danone
2. Digital Index 2016 – рейтинг агентств рынка digital-коммуникаций по опросу рекламодателей
3. Основные претензии рекламодателей к подрядчикам в 12 digital-сегментах
4. Крупный план с Марией Смирновой, вице-президентом по коммерческой деятельности Gallery
5. Marketing Index 2016/2017 – отчет о динамике настроений рекламодателей в маркетинговой среде в 2016–2017 годах
Журнал AdIndex Print Edition теперь полностью представлен в новом дизайне. В осеннем выпуске вы найдете интервью с ведущими экспертами, а также главные метрики рынка, определяющие расклад сил в различных сервисах. В 26 номере:
1. Интервью с Дмитрием Коробковым, председателем совета директоров АДВ
2. Рейтинг маркетинговых агентств 2016 года
3. Крупный план с Иваном Шестовым, директором по маркетингу Burger King
4. Рейтинг event-агентств 2016 года
5. Technology Index 2016: технологии размещения рекламы, сбора и обработки данных
6. Первый рейтинг агентств в сфере продвижения недвижимости
Журнал AdIndex Print Edition с 2016 года выходит в новом формате. Теперь в
каждом выпуске публикуются интервью с экспертами, занимающими ведущие позиции
на рынке рекламы и маркетинга. В 25 номере:
1. Интервью с Ладой Кудровой, Procter & Gamble
2. Рейтинг крупнейших рекламодателей России 2015 года
3. Затраты компаний на рекламу и маркетинг в разных сегментах бизнеса
4. Рейтинг агентств по объему медиазакупок по итогам 2015 года
5. Рейтинг рекламно-коммуникационных групп
6. Рейтинги агентств по медиа: ТВ, пресса, радио, наружная реклама и интернет
7. Рейтинг независимых российских агентств
AdIndex Print Edition с 2016 года поменял свою концепцию и оформление. Теперь в каждом выпуске публикуются интервью с экспертами, играющими первостепенные роли на рынке рекламы и маркетинга. В 24 номере:
1. Интервью с Дмитрием Сергеевым, Mail.Ru Group
2. Колонка Снежаны Черногорцевой, «ВымпелКом»
3. 10 главных трендов мобильного маркетинга от ZenithOptimedia
4. Прогнозы Millward Brown в сфере медиа и digital
5. Исследование Adobe и Econsultancy, посвященное ключевым digital-трендам 2016 года
6. Актуальные тенденции и инструменты в спецпроекте AdIndex и Media Direction Group
В выпуске раскрываются показатели бизнеса крупнейших коммуникационных кампаний, а также опубликован обновленный рейтинг digital-байеров:
1) Рейтинг оборотов рекламных агентств, специализирующихся на интернет-рекламе и сопутствующих услугах
2) Топ-100 крупнейших рекламодателей 2014 года и их подрядчики в коммуникационном сервисе
3) Полные клиентские листы: справочник креативных, медийных и digital-агентств
4) Специальный проект AdIndex и Media Direction Group: Актуальные исследования рынка
В выпуске представлены главные метрики рынка, определяющие расклад сил в коммуникационном сервисе:
1) Крупнейшие рекламодатели 2014 года
2) Крупнейшие медиабаинговые агентства
3) Крупнейшие коммуникационные группы
А также впервые публикуется информация по всем фигурантам рейтинга медиабайеров в динамике 2007-2014 гг.
Выпуск журнала посвящен обзорам тенденций в различных областях рекламного
рынка 2015 года:
1) JWTIntelligence: прогноз трендов и инноваций
2) Landor: брендинг в 2015 году
3) MEC: кризисные стратегии и технологии будущего
4) Initiative: потребительские тренды
5) Digital-инструменты и их доля в бюджетах рекламодателей различных сегментов
Новый печатный проект AdIndex будет публиковать подробные экспертные материалы по различным сегментам отечественного рынка. В качестве аналитических данных планируется использование исследований ведущих российских и международных компаний, а также собственных разработок AdIndex. В первом выпуске представлены аналитические отчеты по текущей ситуации на российском автомобильном, банковском рынках, а также в сфере медицинских услуг и лекарственных препаратов. В каждом сегменте показаны крупнейшие бренды по рекламным затратам, самые используемые традиционные медиа, выявлен уровень знания и потребления марок, представлена динамика маркетинговых расходов, сезонность рекламных затрат и многое другое.
Новый выпуск Trend Media Outlook посвящен российскому бизнесу, подробному описанию его ключевых процессов и тенденций. В номере представлены основные игроки рынка – лидеры отечественной экономики, которые рассказали о грамотном выстраивании коммуникационных стратегий в B2B и B2C-сегментах и эффективном продвижении брендов на территории нашей страны и за рубежом. Изучены инструменты и подходы российских компаний при работе с нестандартными проектами, спонсорской поддержке, активациях в рамках деловых, спортивных, культурных и развлекательных событий.
Данный выпуск посвящен актуальным трендам и тенденциям в сфере рекламы, маркетинга и PR на 2014 год:
1) Wired: 52 технологии, которые перевернут мир
2) WPP: 10 глобальных трендов в сфере коммуникаций
3) ZenithOptimedia: Шесть трендов на ближайшие 25 лет
4) 12 тенденций в веб-дизайне 2013-2014 годов
В выпуске журнала опубликованы главные метрики рынка, определяющие расклад сил в коммуникационном сервисе.
1) Рейтинг медийных агентств, составленный по расчетным баинговым оборотам
2) Рейтинг BTL-компаний по опросу заказчиков услуг
3) Рейтинг PR-компаний по заявленным оборотам 2012 года.
На Advertising Map 2016 года приведены более 500 агентств, оказывающие услуги в шести направлениях – креатив, медиасервис, digital, маркетинговые коммуникации, брендинг и полный цикл. На карту нанесены лидеры рейтингов AdIndex и подрядчики крупнейших рекламодателей. Таким образом мы ориентируем аудиторию на выбор только проверенных партнеров по коммуникационному сервису.
На карте представлена структура рынка digital-коммуникаций в 12
сегментах: медийная баннерная реклама, медийная видеореклама, контекстная
реклама, SEO, Digital Creative Service, Web Production / Support, Mobile
Production, Digital PR / SMM, лидогенерация, Programmatic Buying, Direct
Marketing, Mobile Marketing.
В карту вошли лидеры рейтинга сотрудничества, составленного по опросу рекламодателей – заказчиков услуг.
Карта позволяет понять, какие IT-решения будут в наибольшей степени эффективны для оптимизации бизнес-процессов в сфере интернет-маркетинга, а также предоставляет расширенный список возможных диджитал-технологий для усиления каждого этапа воронки продаж. На карте показаны не только признанные лидеры российской digital-отрасли, но и мировые компании, работающие на рекламном рынке РФ.
На карте представлена структура рынка digital-коммуникаций в 12 сегментах:
Full Digital Service, Digital Media Service, Контекстная реклама, SEO, Digital
Creative Service, Web Production / Support, Mobile Production, Digital PR /
SMM, Лидогенерация, Programmatic Buying, CRM/eCRM, Mobile Marketing.
В Digital Map 2014 вошли компании, являющиеся поставщиками digital-решений для крупнейших рекламодателей. Для каждого фигуранта карты приведена информация по доле рынка и уровню оказываемого сервиса, что делает более свободным процесс выбора подрядчика.
На карте приведены лидеры индустриальных рейтингов и подрядчики крупнейших клиентов, предоставляющие маркетинговые услуги в качестве основного вида своей деятельности (специализированные компании).
В состав групп не включены агентства других специализаций (креатив, медиасервис, digital и др.)
На карте представлены ключевые российские медиа-компании и представительства западных групп. Информация о СМИ сопровождается данными об основных владельцах. Сведения о структуре собственности взяты из открытых источников, что объясняет возможные расхождения с реальным положением дел
В издании систематизированы информационные, аналитические и статистические данные по ряду важнейших направлений отрасли.
Периодичность: ежеквартально.
При поддержке Agency Assessments International.