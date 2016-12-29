Журнал AdIndex Print Edition с 2016 года выходит в новом формате. Теперь в каждом выпуске публикуются интервью с экспертами, занимающими ведущие позиции на рынке рекламы и маркетинга. В 25 номере:





1. Интервью с Ладой Кудровой, Procter & Gamble

2. Рейтинг крупнейших рекламодателей России 2015 года

3. Затраты компаний на рекламу и маркетинг в разных сегментах бизнеса

4. Рейтинг агентств по объему медиазакупок по итогам 2015 года

5. Рейтинг рекламно-коммуникационных групп

6. Рейтинги агентств по медиа: ТВ, пресса, радио, наружная реклама и интернет

7. Рейтинг независимых российских агентств